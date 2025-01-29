Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар "Нromadske". Він готується оскаржити штраф в суді.

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У Львівській області продовжують складати протоколи на міських голів через нібито невиконання планів мобілізації. Після мера Дрогобича адміністративну відповідальність за зрив мобілізаційних заходів поклали на міського голову Борислава Ігоря Яворського.

За словами Яворського, на нього склали протокол, на основі якого винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Однак він не погоджується з цим рішенням і планує оскаржувати його в суді.

Я написав свої заперечення. Не погоджуюсь із цим протоколом і постановою. Відповідно, готую подання в суд, буду оскаржувати. Думаю, суд розставить крапки над і,

– заявив мер Борислава.

Конкретні деталі документації Яворський не розголошує, посилаючись на те, що ця інформація має обмежений доступ.

Нагадаємо, що 28 січня стало відомо про штраф мера Дрогобича Тараса Кучми у розмірі 36 тисяч гривень за проблеми з мобілізацією у місті. Кучма також заявив, що не має повноважень ТЦК та має намір оскаржувати штраф у суді. Аналогічні покарання отримали мери Трускавця, Східниці та Меденич.

До того ж у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність представників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації. Це може суттєво змінити підхід до відповідальності посадовців у контексті мобілізаційної кампанії.