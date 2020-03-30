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      Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансів

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      Уманського звільнили з посади очільника Мінфіну / Укрінформ

      Верховна Рада проголосувала за звільнення Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну. Він пропрацював на цій посаді менше одного місяця.

      За відповідне рішення проголосували 249 депутатів. Ініціатором розгляду законопроєкту став прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

      Біографія Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо

      Раніше заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що політсила підтримає звільнення Уманського. Серед причин звільнення Уманського – не раціональний секвестр бюджету.

      Що таке секвестр бюджету? Секвестр передбачає примусове скорочення витрат при виконанні окремих статей чи усього держбюджету. Він обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету або ж виникненням форс-мажорних обставин.

      Також ішла мова про те, що Уманський не спрацювався із міністром.

      Нагадаємо, Ігоря Уманського призначили на посаду міністра менше місяця тому, 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку.

      Уманський на посаді міністра: чим запам'ятався 

      Ігоря Уманського призначили на посаду міністра фінансів 4 березня, коли у відставку пішов весь уряд Гончарука. Він замінив на цій посаді Оксану Маркарову. Він двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008 – 2010 роках при Вікторі Пинзенику, після звільнення якого виконував обов'язки міністра. У 2014 – 2015 роках працював у команді міністра Наталії Яресько і був її заступником.

      Уманський після свого звільнення з посади заступника Яресько з 2016 по 2019 роки працював радником Петра Порошенка. Однак через незгоду з політикою уряду у фінансовій, бюджетній і банківській сферах і відсутність реакцій на його пропозиції з цих питань в АП, був звільнений на початку березня 2019 року.

      Автор: Альона Захарова, Вероніка Климська
      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Міністерство фінансів України Ігор Уманський Кабінет Міністрів України Уряд Шмигаля
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