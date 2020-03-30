Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансів
Верховна Рада проголосувала за звільнення Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну. Він пропрацював на цій посаді менше одного місяця.
За відповідне рішення проголосували 249 депутатів. Ініціатором розгляду законопроєкту став прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Біографія Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо
Раніше заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що політсила підтримає звільнення Уманського. Серед причин звільнення Уманського – не раціональний секвестр бюджету.
Що таке секвестр бюджету? Секвестр передбачає примусове скорочення витрат при виконанні окремих статей чи усього держбюджету. Він обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету або ж виникненням форс-мажорних обставин.
Також ішла мова про те, що Уманський не спрацювався із міністром.
Нагадаємо, Ігоря Уманського призначили на посаду міністра менше місяця тому, 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку.
Уманський на посаді міністра: чим запам'ятався
Ігоря Уманського призначили на посаду міністра фінансів 4 березня, коли у відставку пішов весь уряд Гончарука. Він замінив на цій посаді Оксану Маркарову. Він двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008 – 2010 роках при Вікторі Пинзенику, після звільнення якого виконував обов'язки міністра. У 2014 – 2015 роках працював у команді міністра Наталії Яресько і був її заступником.
Уманський після свого звільнення з посади заступника Яресько з 2016 по 2019 роки працював радником Петра Порошенка. Однак через незгоду з політикою уряду у фінансовій, бюджетній і банківській сферах і відсутність реакцій на його пропозиції з цих питань в АП, був звільнений на початку березня 2019 року.
Читайте також
-
Широкодоступна вакцина або природний імунітет: експерт пояснив, як перемогти COVID-19сьогодні , 13:33
-
Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофасьогодні , 12:35
-
Курс валют на 30 березня: гривня дешевшає, але не суттєвосьогодні , 08:35
-
Головні новини 29 березня: відставки Ємця та Уманського, скандал із братом Єрмакасьогодні , 08:30
-
Відверте інтерв'ю Гончарука: чому погодився на відставку і як це вплинуло на інвесторів та МВФсьогодні , 07:41
-
Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: де проведуть та що розглядатимутьсьогодні , 09:09