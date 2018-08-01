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Ігри для тренування мозку не покращують пам'ять

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Ігри для тренування мозку
Ігри для тренування мозку / rawpixel.com

Нейровчені з канадського університету у ході досліджень встановили, що ігри для покращення когнітивного розвитку насправді не покращують пам'ять.

Дослідження опублікували у журналі Neuropsychologia.

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Науковці вирішили перевірити, яким є ефект від багатогодинних ігор для тренування мозку і чи вони здатні забезпечити перевагу в схожій грі.

Усіх учасників поділили на дві групи. Перша по 13 годин грала в ігри для покращення пам’яті впродовж 20 днів. Вони шукали значок за квадратами, гра ускладнювалася від рівня до рівня. Друга група не проходила тренувань.

Ігри для тренування мозку не покращують пам'ять
Ігри для тренування мозку не покращують пам'ять

Після цього дві групи зіграли у гру, де потрібно було запам’ятовувати не значки, а цифри. У підсумку учасники обох груп продемонстрували практично схожі результати.

Висновок вчених такий: ігри для покращення пам’яті не впливають на когнітивні здібності.

Фахівці натомість радять людям для покращення роботи мозку добре висипатися, правильно харчуватися та підвищувати рівень освіти.

До слова, психічне та фізичне здоров’я тісно пов’язані між собою, тому, щоб покращити пам'ять, необхідно взяти собі за звичку дотримуватися цих порад.

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Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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