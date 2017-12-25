Ігрову залежність планують додати до переліку психічних розладів

Всесвітня організація охорони здоров'я збирається вперше включити ігрову залежність до переліку психічних розладів Міжнародної класифікації хвороб (МКБ).

Про це пише ТАСС з посиланням на британський науковий журнал New Scientist. Список захворювань ВООЗ не переглядала з 1990 року, проте в 2018 році організація опублікує нову версію документа.

Остаточне формулювання, у якому ігрова залежність буде фігурувати у переліку, ще належить уточнити, однак, відповідно до попереднього варіанту МКБ, який опинився у розпорядженні New Scientist, у людини буде діагностовано розлад, якщо "іграм надається перевага перед іншими життєвими інтересами".

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Але діагностування поведінки має тривати як мінімум один рік, перш ніж буде підтверджено діагноз

Фахівцям у сфері охорони здоров'я необхідно визнати, що ігрова залежність може мати серйозні наслідки для здоров'я,

– цитує видання спеціаліста ВООЗ Володимира Позняка.

Але це не значить, що у кожного, хто захоплюється відеоіграми, саме залежність, а не просто інтерес.