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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Ігрову залежність планують додати до переліку психічних розладів

23:42, 25 грудня 292 Читать новость на русском
Хлопчик
Хлопчик / Фото з вільних джерел

Всесвітня організація охорони здоров'я збирається вперше включити ігрову залежність до переліку психічних розладів Міжнародної класифікації хвороб (МКБ).

Про це пише ТАСС з посиланням на британський науковий журнал New Scientist. Список захворювань ВООЗ не переглядала з 1990 року, проте в 2018 році організація опублікує нову версію документа.

Остаточне формулювання, у якому ігрова залежність буде фігурувати у переліку, ще належить уточнити, однак, відповідно до попереднього варіанту МКБ, який опинився у розпорядженні New Scientist, у людини буде діагностовано розлад, якщо "іграм надається перевага перед іншими життєвими інтересами".

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Але діагностування поведінки має тривати як мінімум один рік, перш ніж буде підтверджено діагноз

Фахівцям у сфері охорони здоров'я необхідно визнати, що ігрова залежність може мати серйозні наслідки для здоров'я,
– цитує видання спеціаліста ВООЗ Володимира Позняка.

Але це не значить, що у кожного, хто захоплюється відеоіграми, саме залежність, а не просто інтерес.

Теги: ВООЗ
Джерело: 24 Канал
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