Ікер Касільяс: Вболіваю за Хаві та Іньєсту

Голкіпер мадридського "Реала" Ікер Касільяс висловився щодо трьох претендентів на звання найкращого гравця року за підсумками сезону 2009/10, передає "Marca".

Нагадаємо, що це гравці "Барселони" Ліонель Мессі, Андрес Іньєста та Хаві Ернандес.

"Звичайно, Мессі є найкращим гравцем світу, проте він повинен розуміти, що я вболіваю за Хаві та Іньєсту. Хаві я знаю багато років, він постійно доводить свій клас. Іньєста також є фантастичним гравцем. Щодо мене самого, то я не переживаю через те, що не увійшов до числа трьох претендентів", - сказав Касільяс.