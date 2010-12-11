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      Ікер Касільяс: Вболіваю за Хаві та Іньєсту

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      Дружба дружбою, а забивати у "класіко" треба
      Дружба дружбою, а забивати у "класіко" треба

      Голкіпер мадридського "Реала" Ікер Касільяс висловився щодо трьох претендентів на звання найкращого гравця року за підсумками сезону 2009/10, передає "Marca".

      Нагадаємо, що це гравці "Барселони" Ліонель Мессі, Андрес Іньєста та Хаві Ернандес.

      "Звичайно, Мессі є найкращим гравцем світу, проте він повинен розуміти, що я вболіваю за Хаві та Іньєсту. Хаві я знаю багато років, він постійно доводить свій клас. Іньєста також є фантастичним гравцем. Щодо мене самого, то я не переживаю через те, що не увійшов до числа трьох претендентів", - сказав Касільяс.

      blog_ava
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      Новини за 11 грудня 2010
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