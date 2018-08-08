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Ілон Маск провів таємну зустріч з вченими щодо колонізації Марсу

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з відкритих джерел

Відомий мільярдер та інженер Ілон Маск провів таємну зустріч з провідними планетологами Землі, під час якої обговорили плани щодо колонізації Марса. Зустріч відбулась на початку цього тижня.

Про це пише Space.com, передає УНІАН.

При цьому Маск просив науковців не афішувати цю зустріч. За задумом Маска, на Марсі мають створити незалежне від Землі і автономне місто-мільйонник. Місто має забезпечувати себе всім необхідним.

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Раніше Маск навіть опублікував детальний опис планів з будівництва цього міста. Однак. Така ідея викликала критику з боку науковців, які назвали ідеї підприємця занадто дорогими і фантастичними.

Тож цього тижня Маск і його найближчі помічники зустрілися із критиками в університеті Колорадо в Боулдері. На цій зустрічі були присутні 60 провідних геологів, астробіологів і космічних інженерів, а також чиновники і представники NASA.

Під час зустрічі обговорили пристрої, а також розробку технологій, які потрібні для створення повністю автономної колонії на Марсі.

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Теги: Техно Марс Ілон Маск Космос
Джерело: 24 Канал
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