У свіжому випуску "Є питання" за 28 вересня – старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці. Він назвав причини, чому вирішив піти з посади.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Заступник голови фінансового комітету парламенту народний депутат фракції голос Ярослав Железняк ствердив, що економічну функцію у СБУ таки хочуть залишити, але вписати її в іншому законі.