Імпорт дорожчає

Сьогодні, у п’ятницю, 6 лютого в Україні набрав чинності закон, який до ввізного мита на низку імпортної продукції, додав ще 13-тивідсотковий збір.

Продавці іноземних авто, чий товар підпадає під нові митні вимоги, переконані, що цей документ ухвалили внаслідок лобіювання інтересів російських автозаводів, оскільки із сусідами у нас діє режим вільної торгівлі. Тож дилери не вірять, що підвищення мит принесе користь українським виробникам. Олег Назаренко (гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів): "Російські автомобілі не обкладаються ні митом, ні додатковою надбавкою 13%. Тобто з Росії вези - що хочеш. Це просто дискримінація якась. Європейським автомобілям, американським, азіатським закрили дорогу. Тим паче, вітчизняний виробник не конкурує з "БМВ", "Мерседесом", він конкурує саме з дешевшими російськими автомобілями - з "ВАЗами".Торговці престижними іномарками кажуть, що до введення в дію нових митних ставок - підготувалися, і завчасно ввезли в Україну додаткові партії автомобілів. В цілому, автодилери скептично ставляться до намірів держави заробити на імпорті транспортних засобів - продажі авто усіх класів істотно впали, тому услід за підвищенням мита надходження до бюджету - не зростуть.