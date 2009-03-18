Курятина подорожчає.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України розпочала антидемпінгове розслідування проти імпорту м’яса птиці зі Сполучених Штатів Америки та Бразилії. Ініціаторами такого кроку виступили вітчизняні виробники курятини, а саме, "Миронівський хлібопродукт", "Рубі Роз Агрікол" та птахокомбінат "Дніпровський".Ці компанії найбільше постраждали від стрімкого зростання обсягів імпорту дешевого м’яса. Так, згідно з повідомленням МКМТ, у 2007 році проти 2005 року, ввезення курятини в Україну із США та Бразилії зросло на 74 % і 637 % відповідно. При чому, з 250 тисяч тонн м’яса куриці, поставлених у 2008 році, близько 160 тисяч тонн припало саме на курятину із цих двох країн.При чому, ціна імпортного м’яса була і залишається значно нижчою, ніж виробленого вітчизняними комбінатами. Аналітики підрахували - якщо в результаті розслідування влада вирішить захистити українських виробників і запровадить підвищенні мита на імпорт курятини, остання може подорожчати на 2-3 гривні за кілограм.