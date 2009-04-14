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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Імпорт м'яса

16:49, 14 квітня 2009 184

Імпорт м’яса перевірить Генеральна прокуратура.

Відповідне розпорядження правоохоронцям дав Президент Віктор Ющенко. За його словами, ввозити в Україну м’ясо по 80 центів за кілограм без митних порушень - практично неможливо. Зауважимо, саме такою є собівартість м’яса на вітчизняних тваринницьких комплексах, тож його масовий імпорт завдає невиправних збитків українським виробникам і призводить до постійного скорочення поголів’я як ВРХ, так і свиней.А от споживання м’яса - постійно зростає, при чому швидше, ніж виробництво. Так, у 2008 році в Україні спожили майже 2,5 мільйони тонн цього продукту, а виробили - лише мільйон 900 тисяч. Решту - ввезли з-за кордону. Зауважимо, також пан Ющенко піддав різкій критиці рішення уряду скасувати 13-відсоткову надбавку на імпорт м’яса, яке, на його думку, поглиблює проблеми у вітчизняному тваринництві.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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