Імпорт м’яса перевірить Генеральна прокуратура.

Відповідне розпорядження правоохоронцям дав Президент Віктор Ющенко. За його словами, ввозити в Україну м’ясо по 80 центів за кілограм без митних порушень - практично неможливо. Зауважимо, саме такою є собівартість м’яса на вітчизняних тваринницьких комплексах, тож його масовий імпорт завдає невиправних збитків українським виробникам і призводить до постійного скорочення поголів’я як ВРХ, так і свиней.А от споживання м’яса - постійно зростає, при чому швидше, ніж виробництво. Так, у 2008 році в Україні спожили майже 2,5 мільйони тонн цього продукту, а виробили - лише мільйон 900 тисяч. Решту - ввезли з-за кордону. Зауважимо, також пан Ющенко піддав різкій критиці рішення уряду скасувати 13-відсоткову надбавку на імпорт м’яса, яке, на його думку, поглиблює проблеми у вітчизняному тваринництві.