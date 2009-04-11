Імпорт впав удвічі

У І кв. імпорт в Україну впав удвічі проти І кв. 2008 р.

Втрати бюджету від падіння імпорту - перевищують заплановані урядом показники. Констатують у Державній митній службі. Зауважимо, за підсумками I кварталу, уперше з 2000року, імпорт в Україну скоротився удвічі проти аналогічного періоду торік, при чому як за вартістю, так і за обсягами.Якщо у січні-березні 2008го ввезли більше ніж 15 мільйонів тонн товарів (окрім енергоносіїв) на майже 15,5мільярдів доларів, то у 2009 р. - лише 7 мільйон 300 тисяч тонн на 6,5 мільярдів. Також відбулося подешевшання товарів, передусім нафти. Через падіння ціни на чорне золото, бюджет недоотримав близько мільярда гривень.Вдарила економічна скрута і по учасникам міжнародної торгівлі. Якщо у І кварталі минулого року в Україні діяла 331 тисяча суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, то у цьому році суб’єктів ЗЕД поменшало до 185 тисяч.