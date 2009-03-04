Автор "Темного лицаря" режисер Крістофер Нолан влітку цього року починає зйомки нової стрічки для кінокомпанії Warner Bros - Inception.

На одну з головних ролей у фільмі вже погодився американський актор Леонардо Дікапріо. Сюжет творці наразі не розголошують. Відомо одне - стрічка буде фантастичною та розповідатиме про так звану "архітектуру свідомості".У прокат фільм обіцяють випустити мінімум влітку наступного року. Успіх проекту поки-що не прогнозують. Проте, зважаючи на мільярдні касові збори "Темного лицаря", критики не виключають, що чергове кіно Нолана матиме не менший успіх серед глядачів.