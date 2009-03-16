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Indian Wells

13:37, 16 березня 2009 254

Новак Джоковіч пройшов у наступний раунд.

Третій сіяний в американському Індіан -Уеллсі серб Новак Джоковіч пробився у наступний раунд. На шляху до третього за рахунком кола у Новака стояв аргентинець Мартін Вассальо Аргуельо. Поєдинок із південо-американцем виявився для Джоковіча не прогулянкою, але й не тернистою дорогою.Серб зміг реалізувати лише половину брейкпоінтів з восьми люб’язно наданих йому аргентинцем. Натомість Вассальо спромігся дотягнути цей показник до стовідсоткової позначки, втім можливостей відібрати подачу Джоко у Мартіна було лише дві. 7:5, 6:4 на користь Джоковіча. Не пішов стопами свого тезки та співвітчизника Мартін Дель Потро. Хоча аргентинець і поступився у першому сеті Світінгу на тайбрейку, другий, а особливо третій виявився справжнім жахом для американця – 6:3, 6:1 за Дель Потро.Паралельно із чоловіками на каліфорнійських кортах борються за свої 4,5 мільйони доларів призових і представниці прекрасної половини людства. Після вильоту фаворитів сербки Єлєни Янковіч та росіянки Єлєни Дємєнтьєвої, поскупилась на сенсації в третьому колі турніру Дінара Сафіна. Перша сіяна на турнірі в Індіан Уелсі здолала китаянку Шуай Пен у двох сетах: 7:5, 6:4 за Сафіною.Ще одна росіянка Вєра Звонарьова підтримала свою землячку і без проблем переграла Петру Квіткову. Рослинне прізвище чешки схоже вмотивувало Вєру, і четверта сіяна розцвіла на корті розгромивши свою суперницю. 6:3, 6:2.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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