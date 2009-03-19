Indian Wells. Раунд 4

Надаль відіграв 5 матч-болів у поєдинку проти Налбандяна.

Хлопець зі сталевими нервами. Цілих п’ять разів за один поєдинок над першою ракеткою світу Рафаелем Надалем нависала загроза вилетіти із турніру серії Мастерс в Індіан Велсі. Як виявилося, даремно Давід Налбандян не скористався одним із численних матч-болів. Поєдинок четвертого раунду аргентинець розпочав як у найкращі свої часи. Поступаючись іспанцеві фізикою, Давід озброївся точними ударами і просто заганяв Рафу. Як наслідок два брейки на противагу одному у опонента і 6:3 за аргентинцем. Жах для першої ракетки світу тривав і у сеті другому - Давід знову бере подачу Надаля, а у дев’ятому геймі приймає на матч. Цей гейм став справжнім випробуванням для лідера світового рейтингу, і як виявилось перевернув гру з ніг на голову. Дотягнувши до тай-брейку, Надаль вирвав перемогу в партії і на вирішальний сет вийшов зовсім із іншим настроєм. 6:0 - більше нерви першій ракетці світу Налбандян не псував. Відімстити за співвітчизника у чвертьфіналі спробує ще один аргентинець Хуан-Мартін дель Потро. Якщо перший сіяний у чоловічому розряді врятувався, то у розбірках жінок на каліфорнійських кортах більше не побачимо першої ракетки турніру. Дінара Сафіна, якій не просто давались перемоги на Індіан Велсі, сенсаційно програла у чвертьфіналі Вікторії Азарєнко – 7:6, 1:6, 3:6. У півфіналі на білоруску чекає ще один російський бар’єр - Вєра Звонарьова.