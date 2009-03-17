Indian Wells. Жінки. Раунд 3

Ана Івановіч - у четвертому раунді турніру.

Найгірші часи для Івановіч - позаду. Принаймні гра сербської красуні проти Гісели Дулко з Аргентини у третьому раунді турніру в Індіан Уелсі нагадувала той теніс, який Ана демонструвала минулого року, коли володіла титулом першої ракетки планети.У звітному поєдинку п'ята сіяна на турнірі Івановіч не залишила суперниці з Латинської Америки бодай найменшого шансу. В обох сетах було зафіксовано переконливу перевагу сербки – 6:3, 6:3. Поєдинки 1/8 фіналу проти італійки Флавії Пеннетти обіцяють бути більш напруженими.У четвертому раунді каліфорнійського Мастерсу Івановіч буде не єдиним секс-символом жіночого тенісу. Даніела Хантукова виявилася сильнішою у чехословацькому протистоянні з Петрою Цетковскою. Тенісистки, подарувавши глядачам змогу насолодитися безліччю красивих розіграшів, завершили обидві партії з однаковим рахунком 7:5 на користь словачки.