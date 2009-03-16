Індіанський Робін Гуд

Болівія потроху починає нагадувати Шервудський ліс, а Ево Моралес, відтак, - справжнього Робіна Гуда.

Президент Болівії Ево Моралес передав у володіння бідняків-індіанців 38 тисяч гектарів земельних угідь, конфіскованих у багатих фермерів. У такий спосіб влада покарала жадібних фермерів, яких звинуватили у гнобленні найманих робітників, використанні напіврабської праці та отриманні несправедливого прибутку. Ево Моралес, зазначимо, перший індіанець, який став президентом Болівії. Виходець з племені аймара особливо популярний на територіях, заселених етнічними індіанцями, Моралес керує країною із січня 2006 року. За час свого президентства він встиг націоналізувати нафто- та газодобувні галузі. Доходи отримані від цих сфер, - запевняє Моралес, - необхідно розподіляти між мешканцями усієї країни.