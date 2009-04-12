17:47
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інфляція гальмує

11:32, 12 квітня 2009 222

Інфляція уповільнюється, але залишається високою.

За даними держкомстату, у березні ціни в Україні виросли на 1,4 відсотка. Як уже повідомлялося, у лютому інфляція склала 1,5 а у січні - майже 3 відсотки. Таким чином, усього від початку року ціни виросли на 5,9 відсотка.А це - більше ніж половина від запланованого урядом показника інфляції на увесь 2009 рік. Нагадаємо, за прогнозом кабміну, цьогоріч ціни в Україні виростуть менше ніж на 10%. Саме спираючись на цей орієнтир було розраховано держбюджет-2009. Експерти вважають прогноз уряду нереальним, і кажуть, що за підсумками року ціни підвищаться на щонайменше 13%.Зауважимо, за підсумками трьох перших місяців, інфляція в Україні виявилася вищою, ніж у Російській Федерації. Там ціни виросли менше ніж на 5,5 відсотків. Даних за квартал від інших країн-сусідів наразі немає. Втім, нагадаємо, за підсумками перших двох місяців інфляція в Україні була найвищою у регіоні. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 377
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17275
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2098
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
662
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 650
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук