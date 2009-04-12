Інфляція гальмує

Інфляція уповільнюється, але залишається високою.

За даними держкомстату, у березні ціни в Україні виросли на 1,4 відсотка. Як уже повідомлялося, у лютому інфляція склала 1,5 а у січні - майже 3 відсотки. Таким чином, усього від початку року ціни виросли на 5,9 відсотка.А це - більше ніж половина від запланованого урядом показника інфляції на увесь 2009 рік. Нагадаємо, за прогнозом кабміну, цьогоріч ціни в Україні виростуть менше ніж на 10%. Саме спираючись на цей орієнтир було розраховано держбюджет-2009. Експерти вважають прогноз уряду нереальним, і кажуть, що за підсумками року ціни підвищаться на щонайменше 13%.Зауважимо, за підсумками трьох перших місяців, інфляція в Україні виявилася вищою, ніж у Російській Федерації. Там ціни виросли менше ніж на 5,5 відсотків. Даних за квартал від інших країн-сусідів наразі немає. Втім, нагадаємо, за підсумками перших двох місяців інфляція в Україні була найвищою у регіоні.