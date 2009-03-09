У лютому проти січня споживчі ціни в Україні виросли на півтора відсотки - підрахували у Державному комітеті статистики.

Найбільше - більше ніж на 5% - подорожчала сфера охорони здоров’я. Ціни на фармацевтичну продукцію підскочили на 7,3, а на амбулаторні послуги - на 3%.Трохи менше подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка. Транспорт і послуги у сфері відпочинку та культури зросли в ціні на 2%. Харчові продукти - також дорожчали. Зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби склало лише 2,1%, олія та жири - на 3, цукор - майже на 5, а безалкогольні напої - на 6 відсотків. В той же час, впали ціни на курячі яйця і фрукти - майже на 13 і 3% відповідно.Як уже повідомлялося, у січні споживча інфляція в Україні склала 2,9%. Таким чином, усього від початку року ціни виросли на 4,4%. Зауважимо, бюджет на поточний рік було затверджено, виходячи з урядового прогнозу інфляції на рівні 9,5%. Експерти неодноразово наголошували на нереальності цього показника і прогнозували, що ціни в Україні за підсумками року зростуть на щонайменше 15%.