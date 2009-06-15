Інформаційна блокада
Іранська влада тисне на закордонну пресу.
Так, за повідомленням ЗМІ, у Тегерані затримано двох голландських журналістів, які працювали на президентських виборах. Кореспонденту і операторові одного з голландських каналів наказали негайно покинути країну. Крім того, поки безслідно зник журналіст, що представляв в Ірані одну з німецьких телекомпаній. Повідомлялося також, що у Тегерані було закрито відділення "Аль-Арабії", трансляції ж західних телерадіокомпаній ведуться з перешкодами. Раніше влада ісламської республіки відключила у столиці мобільний зв'язок і перекрила доступ до низки Інтернет-сайтів. Переможцем президентських виборів 12 квітня, нагадаємо, став чинний глава держави Махмуд Ахмадінеджад. Втім, вже наступного дня прихильники його головного конкурента Мір-Хосейна Мусаві вийшли на вулиці Тегерана з вимогою скасувати результати виборів. Опозиційний кандидат офіційно опротестував підсумки голосування, вважаючи, що вони пройшли з грубими порушеннями, та закликав народ продовжувати мирні демонстрації.
Джерело: 24 Канал
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