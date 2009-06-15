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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Інформаційна блокада

      Фінансові ринки 214

      Іранська влада тисне на закордонну пресу.

      Так, за повідомленням ЗМІ, у Тегерані затримано двох голландських журналістів, які працювали на президентських виборах. Кореспонденту і операторові одного з голландських каналів наказали негайно покинути країну. Крім того, поки безслідно зник журналіст, що представляв в Ірані одну з німецьких телекомпаній. Повідомлялося також, що у Тегерані було закрито відділення "Аль-Арабії", трансляції ж західних телерадіокомпаній ведуться з перешкодами. Раніше влада ісламської республіки відключила у столиці мобільний зв'язок і перекрила доступ до низки Інтернет-сайтів. Переможцем президентських виборів 12 квітня, нагадаємо, став чинний глава держави Махмуд Ахмадінеджад. Втім, вже наступного дня прихильники його головного конкурента Мір-Хосейна Мусаві вийшли на вулиці Тегерана з вимогою скасувати результати виборів. Опозиційний кандидат офіційно опротестував підсумки голосування, вважаючи, що вони пройшли з грубими порушеннями, та закликав народ продовжувати мирні демонстрації.
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 15 червня 2009
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