Інформаційна блокада

Іранська влада тисне на закордонну пресу.

Так, за повідомленням ЗМІ, у Тегерані затримано двох голландських журналістів, які працювали на президентських виборах. Кореспонденту і операторові одного з голландських каналів наказали негайно покинути країну. Крім того, поки безслідно зник журналіст, що представляв в Ірані одну з німецьких телекомпаній. Повідомлялося також, що у Тегерані було закрито відділення "Аль-Арабії", трансляції ж західних телерадіокомпаній ведуться з перешкодами. Раніше влада ісламської республіки відключила у столиці мобільний зв'язок і перекрила доступ до низки Інтернет-сайтів. Переможцем президентських виборів 12 квітня, нагадаємо, став чинний глава держави Махмуд Ахмадінеджад. Втім, вже наступного дня прихильники його головного конкурента Мір-Хосейна Мусаві вийшли на вулиці Тегерана з вимогою скасувати результати виборів. Опозиційний кандидат офіційно опротестував підсумки голосування, вважаючи, що вони пройшли з грубими порушеннями, та закликав народ продовжувати мирні демонстрації.