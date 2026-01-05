Ексголова розвідки чітко відповів, чи зможуть партнери надати Україні військовий контингент
- Колишній голова розвідки Маломуж наголосив на важливості постачання сучасної зброї для України.
- Західні країни, такі як Франція та Британія, не готові реально направити війська в Україну, оскільки це може викликати негативну реакцію Росії та зірвати мирні переговори.
Західні партнери недооцінюють те, що для стримування російської агресії ключовим є не символічна присутність європейських військ десь у Східній Європі, а повномасштабне постачання високоточної зброї та боєприпасів.
Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Кремль категорично відкине будь-яку присутність НАТО на українській території, що може зірвати мирні переговори.
Чи готові партнери направити війська в Україну?
Навіть у Франції та Британії, чиї лідери декларують підтримку цієї ідеї, залишається великим питанням, чи будуть їхні військові реально направлені в Україну.
Тому акцент зробили на підтримці через розвідувальну, оперативну допомогу та стримування різними стратегічними та тактичними засобами.
Спілкуючись з американськими, європейськими та британськими колегами, бачу, що вони не готові направити свої війська. До того ж Росія категорично проти таких контингентів. Тому передбачаю, що ці сили повинні бути розміщені передусім на території Європи,
– сказав Маломуж.
Іноземні контингенти в Україні не братимуть участі у реальних бойових операціях, оскільки їхні країни не готові вступати у пряму війну з Росією.
Чи здатні символічні кроки Заходу реально стримати Росію?
"Певний сенс у цьому є – як потенційний резерв, який, найімовірніше, ніколи не спрацює. Це буде акція стримування. Пригадайте, навіть у старі часи, коли одна сторона проводила навчання, альтернативні навчання одразу проводив протилежний альянс", – пояснив Маломуж.
Наприклад, коли Росія проводить підготовчі операції, Україна інтегрується в систему оборони, а НАТО на східних кордонах формує можливі ударні групи.
Проте це радше символічний жест без великих практичних перспектив. Головне отримувати від союзників не порційну, а повноцінну допомогу ЗСУ сучасною зброєю, технікою та боєприпасами.
Контингенти ж – "яблуко розбрату" між різними представниками, неефективне рішення. Кремль використовуватиме це для маніпуляцій, стверджуючи, що Захід вводить війська в Україну, чого він категорично не прийме,
– підсумував Маломуж.
Що відомо про військовий потенціал України?
- Європа стоїть перед вибором, як забезпечити Україну зброєю в умовах сильної залежності від США, адже швидко замінити американські постачання вона не може через брак часу, виробничих потужностей і необхідність великих інвестицій у власну оборонну автономію.
- Найкритичніша залежність України зберігається у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, де європейські партнери наразі не здатні повністю покрити наявний дефіцит.
- Україна посилює свій потенціал для далекобійних ударів, що може загострити кризу в Росії та ослабити її військову спроможність.