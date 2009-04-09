Іноземні наркотики

Двох поляків і 600 грамів амфетаміну затримали у Львові.

Іноземців, які є студентами одного з львівських університетів, затримали біля гуртожитку цього ж університету - під час продажу усієї партії наркотику. У прес-центрі Львівського обласного управління міліції повідомили - амфетамін, найімовірніше, польського виробництва і зараз польські правоохоронці допомагають встановити лабораторію, де цей наркотик синтезували. Затримані іноземці перебувають у СІЗО Львова. Амфетамін - важкий синтетичний наркотик , грам якого на чорному ринку коштує 200 гривень.