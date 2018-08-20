Інсайдери розсекретили дизайн смартфона Xiaomi Mi Mix 3

Компанія Xiaomi продовжує приховувати від публіки зовнішній вигляд смартфона Mi Mix 3, проте в мережі з’являться дедалі більше інсайдерської інформації. Сьогодні, 20 серпня, в соціальній мережі Weibo опублікували фото, які показують, як виглядатиме новинка.

Про це повідомляє Gizchina.

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Судячи з фотографій, дисплей Mi Mix 3 обійдеться без трендового "чубчика" і займе більше 90% площі передньої панелі. Нижня рамка вийшла дуже тонкою і майже не помітна. Верхню частину дисплею видно не дуже чітко, але товщина рамки виглядає невеликою по всьому периметру корпусу. Задня панель демонструє подвійний фотомодуль зі спалахом, а ось фронтальна камера, очевидно, буде висувною, як і передбачалося раніше.



Xiaomi Mi Mix 3 отримає подвійну основну камеру

На нижньому торці чітко видно роз'єм USB Type-C, а також отвори динаміка і мікрофона. Схоже, що, модель не отримає звичного аудіороз'єму. Ймовірно, користувачам знадобиться купувати спеціальний перехідник для навушників.



Xiaomi Mi Mix 3 з'явився на інсайдерських фото

За наявною інформацією, "серцем" фаблета стане флагманський 8-ядерний чіпсет Snapdragon 845. Пристрій отримає 8 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 256 ГБ. Імовірно, Xiaomi представить свій новий смартпед 15 вересня.



Xiaomi Mi Mix 3 позбудеться 3,5-міліметрового аудіороз'єму

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