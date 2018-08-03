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Інсайдери розсекретили основні характеристики смартфона Google Pixel 3 XL

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Прототип Google Pixel 3 XL
Прототип Google Pixel 3 XL / Фото з вільних джерел

До виходу оновленої лінійки Google Pixel залишилося всього кілька місяців, проте деталей про майбутні новинки компанія не розголошує. Проте нещодавно в мережі з’явилися живі фото Google Pixel 3 XL, а також результати тестування смартфону в Geekbench, які розкривають технічні характеристики флагмана пошукового гіганта.

Про це повідомляє Gizchina.

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Судячи з даних бенчмарка, Pixel 3 XL отримає чіпсет Snapdragon 845 і 4 ГБ оперативної пам'яті: це підтверджують і попередні витоки щодо специфікацій новинки. Такий обсяг не виглядає флагманським на тлі того ж Galaxy Note 9 з його 6 ГБ RAM, але враховуючи, що "пікселі" працюють на чистому Android, цього має вистачити для комфортного використання смартфона.

Google Pixel 3 XL
Результати тестування Google Pixel 3 XL

Апарат набрав 2 426 балів в одноядерному випробуванні, і 8 355 – в багатоядерному. Результат не рекордний для пристрою з такими характеристиками, але варто взяти до уваги, що тестування, швидше за все, проводилося на прототипі Pixel 3 XL, і фінальні результати серійних зразків, напевно, будуть відрізнятися.

Примітна і згадка версії ОС: схоже, що Google почне поставляти свій новий флагман з уже встановленою версією Android P, реліз якої очікується вже зовсім скоро.

Google Pixel 3 XL
Прототип Google Pixel 3 XL

Інформації про "молодшу" версію пристрою до цих пір зовсім трохи, але не виключено, що результати тестування Pixel 3 з'являться в Geekbench вже найближчим часом. Варто відзначити, що вихід третього покоління "пікселів", за наявною інформацією, намічений на жовтень 2018 року.

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Теги: Техно Смартфони Google
Джерело: 24 Канал
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