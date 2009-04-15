Інспекція УЄФА

Президент УЄФА Мішель Платіні оглянув реконструкцію НСК "Олімпійський".

Із відвідин національного спорткомплексу "Олімпійський" у Києві розпочав свій робочий день президент УЄФА. Це останній інспекційний візит Мішеля Плаіні перед травневим засіданням виконкому УЄФА, на якому із 6 українських міст-претендентів мають вибрати міста - господарі фіналу ЄВРО-2012. У товаристві Президента України Мішель Платіні оглянув стадіон, де іде реконструкція. За даними міністра Юрія Павленка, станом на 1 квітня профінансовано 12% від загального обсягу робіт з реконструкції цього стадіону. До початку травня Мінспорту розраховує отримати остаточний зведений кошторис проекту реконструкції, а до початку червня Кабмін повинен затвердити усю проектну документацію. Сьогодні ж під час наради Президент УЄФА подивиться презентації про хід підготовки інших українських міст-претендентів на проведення фінальної частини ЄВРО-2012.