Instagram вводить корисну функцію
В додатку Instagram незабаром відбудеться оновлення, яке дозволить користувачам бачити, хто з друзів онлайн.
Про це мовиться на блозі компанії.
Якщо користувач буде в мережі – можна буде побачити зелений кружечок навпроти фото профайлу в будь-якому з розділів програми. Видно його буде і у вхідних повідомленнях.
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Функцію можна відключити у меню налаштувань, якщо ви не хочете, щоб ваш статус було видно. Проте тоді ви не бачитимете відповідно і статусу своїх друзів.
Опція буде доступною лише для фоловерів
Нагадаємо, на початку травня користувачі Instagram у США отримали можливість реєструвати банківську карту, аби в цьому ж додатку здійснювати покупки або оплачувати послуги.
Джерело: 24 Канал
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