Instagram вводить корисну функцію

В додатку Instagram незабаром відбудеться оновлення, яке дозволить користувачам бачити, хто з друзів онлайн.

Про це мовиться на блозі компанії.

Якщо користувач буде в мережі – можна буде побачити зелений кружечок навпроти фото профайлу в будь-якому з розділів програми. Видно його буде і у вхідних повідомленнях.

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Функцію можна відключити у меню налаштувань, якщо ви не хочете, щоб ваш статус було видно. Проте тоді ви не бачитимете відповідно і статусу своїх друзів.

Опція буде доступною лише для фоловерів

Нагадаємо, на початку травня користувачі Instagram у США отримали можливість реєструвати банківську карту, аби в цьому ж додатку здійснювати покупки або оплачувати послуги.