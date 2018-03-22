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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Іnstagram запускає інструмент для шопінгу

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Іnstagram запускає інструмент для шопінгу
Іnstagram запускає інструмент для шопінгу / Фото з відкритих джерел

Соціальна мережа Іnstagram працює над створенням свого інструменту для шопінгу – торгові теги. Цей інструмент буде доступним для користувачів у 8 країнах: Австралії, Бразилії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії.

Про це повідомляє finextra.com.

За підрахунками соцмережі, близько 200 мільйонів користувальницьких акаунтів щодня відвідують як мінімум один бізнес-профіль.

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При цьому запуск шопінг-інструменту на нових ринках розширить для бізнесу можливості просування свого продукту, а для споживачів – можливості вивчати бренди і їх пропозиції.

Торговельні теги в Instagram з'явилися ще в кінці 2016 року. Цей інструмент дає змогу продавцям відзначати товари на своїх фотографіях, так, як користувачі позначають одне одного. Якщо споживач зацікавиться товаром, він зможе в один клік перейти на сторінку товару в інтернет-магазині і оформити замовлення.

Теги: Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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