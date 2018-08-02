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Instagram змінює дизайн додатку: що очікувати

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Instagram змінює дизайн додатку
Instagram змінює дизайн додатку / unsplash

Місяць тому розробники Instagram представили нову функцію. Зараз користувачі мають можливість отримувати питання від своїх підписників та відповідати на них у формі історій. А через кілька тижнів підійшла й до більш значущих нововведень. Команда готує кілька функцій для більш зручного використання додатку.

Про це повідомляє Android Police.

Читайте також: Instagram додав нову функцію: тепер соцмережа показує статус

Розробники тестують нове положення для іконки особистих повідомлень, вона переїде в правий нижній кут і поміняється місцями з вкладкою профілю. Остання, в свою чергу, виявиться в правому верхньому куті.

 
В Instagram іконка профілю змінить своє положення

Якщо ви використовуєте кілька акаунтів, іконка профілю буде складатися з двох чоловічків, а не одного. А з вікна особистих повідомлень зникне кнопка камери, її місце займе стандартна панель навігації.

 
В Instagram з меню повідомлень зникне іконка фото

До того ж автори програми додали смугу з емодзі для швидких відповідей в коментарях, яка нагадує "реакції" у відповідь на історії друзів.

 
В Instagram з'являться емодзі для швидких коментарів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Інтернет Техно Instagram Додатки Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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