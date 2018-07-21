Інститут просвіти. Як місто Токіо допомагає світовій економіці рухатись уперед
Нині одним із головних економічних трендів у світовій економіці є міста-агломерації. І найбільшим таким містом у світі вважається Велике Токіо.
Офіційно міста Токіо немає з 1943 року.
Читайте також: Інститут просвіти. Як подолати електронне безсоння
Замість нього є префектура Токіо, а це 23 спецрайони і так званий Західний Токіо із 29 міст.
Токіо
Населення міста становить майже 38 мільйонів людей. Це більше, ніж населення усієї Польщі. 4-6 тисяч осіб на квадратний кілометр.
Населення міста – майже 38 мільйонів людей
ВВП великого Токіо – третя частина ВВП країни. У 2008 році – це близько 1,5 трильйона доларів на рік.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Зіткнення автобуса та вантажівки на Житомирщині: оприлюднено кількість загиблих дітейсьогодні, 12:30
-
Трагедія на озері у США: капітан човна сказав пасажирам не вдягати рятувальні жилетисьогодні, 11:06
-
Чому сталися смертельні аварії вантажівок з мікроавтобусами: водії фур оприлюднили свою версіюсьогодні, 10:25
Коментарі