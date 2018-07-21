Інститут просвіти. Як місто Токіо допомагає світовій економіці рухатись уперед

Нині одним із головних економічних трендів у світовій економіці є міста-агломерації. І найбільшим таким містом у світі вважається Велике Токіо.

Офіційно міста Токіо немає з 1943 року.

Читайте також: Інститут просвіти. Як подолати електронне безсоння

Замість нього є префектура Токіо, а це 23 спецрайони і так званий Західний Токіо із 29 міст.



Токіо

Населення міста становить майже 38 мільйонів людей. Це більше, ніж населення усієї Польщі. 4-6 тисяч осіб на квадратний кілометр.



Населення міста – майже 38 мільйонів людей

ВВП великого Токіо – третя частина ВВП країни. У 2008 році – це близько 1,5 трильйона доларів на рік.