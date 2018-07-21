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Інститут просвіти. Як місто Токіо допомагає світовій економіці рухатись уперед

Інститут просвіти 77 Читать новость на русском

Нині одним із головних економічних трендів у світовій економіці є міста-агломерації. І найбільшим таким містом у світі вважається Велике Токіо.

Офіційно міста Токіо немає з 1943 року.

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Замість нього є префектура Токіо, а це 23 спецрайони і так званий Західний Токіо із 29 міст.


Токіо

Населення міста становить майже 38 мільйонів людей. Це більше, ніж населення усієї Польщі. 4-6 тисяч осіб на квадратний кілометр.


Населення міста – майже 38 мільйонів людей

ВВП великого Токіо – третя частина ВВП країни. У 2008 році – це близько 1,5 трильйона доларів на рік.

Теги: Японія Інститут просвіти
Джерело: 24 канал
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