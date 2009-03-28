Інтеграція в НАТО

Албанія слідом за Хорватією долає останній рубіж перед вступом у НАТО.

Албанський парламент на своєму засіданні у п'ятницю законодавчо затвердив прагнення країни вступити до лав Північноатлантичного альянсу. Таким чином влада Албанії зробила усе залежне від себе для приєднання до НАТО. Албанський прем’єр називає цю подію найвизначнішою в національній історії після оголошення країною незалежності у 1912 році.Кількома днями раніше договір про вступ до НАТО ратифікував парламент Хорватії. Завершальним етапом процедури приєднання цих країн до альянсу має стати ухвалення відповідного рішення на квітневому саміті НАТО у Німеччині та Франції. Рішення про прийняття до військово-політичного блоку Загреба та Тирани, нагадаємо, ухвалили на минулорічному саміті альянсу у Бухаресті.