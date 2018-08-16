Intel анонсувала вихід дискретних відеокарт: дата релізу та промо-ролик

Компанія Intel оголосила про свій намір вийти на ринок дискретних відеокарт ще два місяці тому. І в ході щорічної конференції SIGGRAPH 2018 компанія підтвердила амбіційні плани та продемонструвала промо-ролик майбутньої лінійки відеокарт власного виробництва.

Про це повідомляє Wccftech.

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Окрім того, стало відомо, коли нові GPU під "синім" лейблом з'являться на прилавках – вперше після багаторічної перерви.

Ролик демонструє дискретну відеокарту Intel, яка займає два слота розширення в висоту, з інтерфейсом PCI-Express x16 і активним охолодженням "турбінного" типу.

Щодня ми даємо світло квінтильйонам пікселів по всьому світу. Труднощі з розмірами, енергоспоживанням і цінами чіпів не завадили нам творити історію. Ми подарували світові перший графічний процесор з повною підтримкою DirectX 12. Наша графіка першою змогла відтворити 4K-відео в Netflix. Ми забезпечили можливість грати на комп'ютерах товщиною зі смартфон. Співпрацюючи з мільйонами розробників, ми впевнені, що жоден піксель не пропаде дарма. У 2020 році ми дамо нашій графіці свободу. І це тільки початок,

– повідомляється в трейлері.

Презентації нових дискретних відеокарт Intel – дивіться відео

Детальних характеристик новинок представники компанії поки не озвучили. За наявною інформацією, команда Intel працює як мінімум над двома графічними процесорами наступного покоління. Передбачається, що дискретні карти будуть оснащені графічними процесорами під кодовою назвою Arctic Sound і Jupiter Sound.

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Варто відзначити, що розробка дванадцятого і тринадцятого поколінь графіки Intel проходить під керівництвом Раджі Кодурі, колишнього очільника Radeon Technologies Group.

Вихід нових відеокарт на ринок Intel планує здійснити вже в 2020 році. Це буде перша дискретна відеокарта Intel, яка зійшла з конвеєра за більш ніж два десятиліття. Очікується, що до цього часу компанія остаточно перейде на 10-нанометровий техпроцес для CPU і GPU власного виробництва.

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