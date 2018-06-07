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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Intel презентувала ноутбук з двома екранами: як він працює

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Tiger Rapids
Tiger Rapids / techtoday

Компанія Intel презентувала ноутбук із двома екранами. Варто зазначити, що цього року багато виробників анонсують вихід подібних девайсів, тому, можливе, вже до кінця цього року це стане трендом, подібно до "моноброви", яку вперше показала компанія Apple на своєму iPhone X. Розробка нового ноутбука зайняла в американської компанії два роки і наразі його презентують під кодовою назвою Tiger Rapids.

Про це повідомляє PC World.

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Tiger Rapids від Intel отримав два екрани EPD (electronic paper display), які за відчуттями нагадують папір. Ця функція дозволяє зручно писати від руки на девайсі. Варто зазначити, що діагональ кожного із дисплеїв ноутбука не перевищує 7,9 дюймів. Також новинка отримала процесор Core сьомого покоління, а приблизна тривалість роботи на одному заряді становить від 13 до 15 годин.

Варто зазначити, що другий екран Tiger Rapids можна буде використовувати для клавіатури, ярликів швидкого доступу і для відображення будь-якої іншої інформації. Також до ноутбука можна підключити мишу і клавіатуру.

Випуском ноутбука займуться партнери Intel, тому наразі точні терміни його виходу на ринок невідомі.

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Теги: Техно Ґаджети Intel ноутбук
Джерело: 24 Канал
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