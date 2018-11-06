Одним з найцікавіших матчів вівторка, 6 листопада, у Лізі чемпіонів, стане гра італійського "Інтера" проти іспанської "Барселони". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

Незважаючи на певні проблеми в чемпіонаті Іспанії, "Барселона" в Лізі чемпіонів йде без втрат і близька до виходу з групи. Щодо "Інтера", то він у чемпіонаті Італії виграв сім поспіль матчів і несподівано опинився серед тих, хто веде боротьбу за чемпіонський титул. При цьому "Інтер" дуже мало пропускає – навіть менше, ніж "Ювентус".

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У букмекерській конторі William Hill перевагу у цьому матчі віддають саме гостям поля. На перемогу "Барселони" коефіцієнт 2,15. На те, що переможе "Інтер" – 3,40. Варто зауважити, що нічия у цьому матчі отримала аналогічний коефіцієнт – 3,40.

Щодо PariMatch, то у них ще менше віри у перемогу "Інтера" – 3,65 на перемогу " нерадзуррі ". У той час як на перемогу "Барселони" майже аналогічний коефіцієнт – 2,10. Щодо нічиєї, то вона має значення – 3,50.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Інтера" у Marathoт bet – 3,74. Перемога "Барселони" – 2,11. на те, що матч закінчиться у нічию – коефіцієнт 3,52.

"Фаворит спорт" оцінив перемогу "Барселони" коефіцієнтом 2,08. На те, що переможе "Інтер" – 3,65. Нічия – 3,50.

Нагадаємо, матч "Інтер" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 6 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.

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