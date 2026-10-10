Цей ефект уперше серйозно задокументували фізики ще у 1980-х роках, і найдивніше в ньому не сам факт горіння органіки під напругою, а категорична асиметрія. Скільки б ви не експериментували, огірок засвітиться виключно біля одного контакту, залишаючи другий абсолютно темним!

Як огірок проводить струм?

Кулінарний делікатес перетворюється на нестабільну дугову лампу через банальну сіль – хлорид натрію. Коли огірок проходить ферментацію або маринування в розсолі, його рослинні клітини руйнуються, а внутрішня рідина насичується вільними іонами натрію та хлору. У такому стані овоч перестає бути просто їжею і стає чудовим рідким провідником.

У момент, коли два металеві електроди простромлюють огірок і крізь нього проганяють струм, запускається ланцюгова реакція. Опір рослинних тканин набагато вищий, ніж у мідного дроту. Струм миттєво розігріває електроліт, сік закипає, і волога навколо одного з електродів випаровується швидше за все.

Неочікуваний експеримент з солоним огірком / Фото Flash Science

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Утворюється мікроскопічна газова кишеня з пари. Ось тут спрацьовує фундаментальний закон фізики: пара проводить струм набагато гірше за рідкий розсіл, тому саме в цій сухій порожнині електричний опір злітає в тисячі разів. Виникає потужна електрична дуга – крихітна блискавка, яка миттєво іонізує пару навколо контакту.

Електрони збуджують атоми натрію, а коли ті повертаються до нормального енергетичного стану, вони випромінюють кванти світла на довжині хвилі 589 нанометрів – це той самий характерний, різкий жовтий колір старих вуличних натрієвих ліхтарів.

Чому вогонь ніколи не з'являється одночасно з обох кінців?

Навіть якщо подати змінний струм із частотою 50 чи 60 герц, де полярність змінюється десятки разів на секунду, світиться лише один край. Причина криється у термодинамічній випадковості та ефекті лавини. Неможливо застромити два цвяхи абсолютно однаково: з одного боку контакт завжди має на частку міліметра меншу площу або щільність м'якоті трохи нижча. Саме в цій точці густина струму виявляється вищою, нагрів відбувається швидше й парова оболонка народжується першою.

Щойно біля одного електрода утворився розрив у вигляді пари, напруга на цьому проміжку різко зростає, концентруючи всю енергію розряду саме там. На другому контакті огірок залишається мокрим, холоднішим і струмопровідним – для виникнення другої дуги системі просто не вистачає залишкової напруги.

Якщо вимкнути струм, охолодити овоч і поміняти цвяхи місцями, свічення спалахне там, де раніше було темрява. Те, що виглядає як небезпечний цирковий фокус для студентських гуртожитків, насправді десятиліттями слугувало наочною ілюстрацією плазмових процесів. У 1989 році вчені розібрали фізику "світлодіодного огірка" на формули у звіті Департаменту енергетики США, перевіряючи поведінку нестабільних електролітів. Звичайна бабусина консервація виявилася готовим природним реактором, здатним перетворювати кухонну сіль на справжнє плазмове шоу.