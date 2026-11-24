26 листопада 2026 року минає 171 рік від дня смерті Адама Міцкевича – розповідаємо, як відбувалася його неймовірна посмертна одіссея від Босфору до Вавеля.

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Стамбульська місія та загадкова смерть: холера чи отруєння?

Щоб зрозуміти, як розпочалася ця подорож, варто перенестися до осені 1855 року. У вересні, коли полум'я Кримської війни вже охопило континент, 56-річний Адам Міцкевич прибув до Стамбула (тодішнього Константинополя). Він зійшов на берег Золотого Рогу зовсім не як допитливий турист у пошуках східної екзотики.

Поет, який роками надихав земляків словом, вирішив, що настав час діяти зі зброєю в руках. Його метою було сформувати польський легіон, який виступив би на боці Османської імперії та західних союзників проти Російської імперії. Міцкевич поринув у вир військової дипломатії, зустрічався з османськими пашами, інспектував табори добровольців і намагався об'єднати розрізнені фракції польської еміграції, віддаючи цій справі останні сили.

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Але вже за два місяці, 26 листопада 1855 року, сталася трагедія. У скромній, сирій квартирі на вулиці Єнішехір у районі Пера (нині Бейоглу) поет раптово пішов із життя. Офіційною причиною смерті османські та французькі лікарі назвали холеру, епідемія якої справді лютувала в переповненому військами та біженцями місті. Проте ця версія від самого початку викликала сумніви.

Адам Міцкевич помер 26 листопада 1855 року / Фото Wikimedia

Сучасники поета та частина істориків роками обговорювали версію про цілеспрямоване отруєння: надто швидко, буквально за кілька годин, згас міцний чоловік, який напередодні був сповнений енергії. І надто вигідною була його смерть для російської розвідки, яка мала в Стамбулі розгалужену мережу агентів і боялася появи організованого польського війська на південних кордонах імперії. Доказів убивства так і не знайшли, але тінь цієї підозри назавжди лягла на стамбульські дні Міцкевича.

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Три труни, пароплав "Євфрат" і 35 років під Парижем

Смерть у чужому краю поставила перед соратниками складне питання: що робити з тілом? Одразу повернути поета на батьківщину було неможливо. Польща залишалася розділеною між трьома імперіями, а для офіційного Петербурга ім'я Міцкевича було синонімом бунту.

Російська влада ніколи б не дозволила перетворити його похорон на маніфестацію непокори. Тому ухвалили єдине можливе на той час рішення: тіло забальзамували, помістили у три труни (цинкову та дві дерев'яні) і на борту французького пароплава "Євфрат" переправили до Франції, де поет провів більшу частину років у вигнанні.

У січні 1856 року Адама Міцкевича поховали на цвинтарі в містечку Монморансі під Парижем – "польському некрополі", де спочивали видатні емігранти. Здавалося, що великий вигнанець залишиться у французькій землі назавжди.

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Де похований Адам Міцкевич і як туди потрапити туристам

Проте час змінює навіть найжорсткіші політичні ландшафти. Лише через 35 років після смерті поета, у 1890-му, геополітична ситуація дозволила здійснити те, про що мріяли мільйони поляків. Австро-Угорська імперія, до складу якої входила Галичина з Краковом, на той час надала регіону значну автономію і, прагнучи здобути лояльність польської еліти, офіційно дозволила перенести прах національного пророка на польську землю. Спеціальний потяг із труною їхав через Європу, збираючи натовпи людей на кожній станції.

4 липня 1890 року Краків завмер. Під урочистий гул легендарного дзвона Сигізмунда прах Адама Міцкевича перепоховали у Крипті національних пророків (Krypta Wieszczów Narodowych) у підземеллях Вавельського собору – головної усипальниці польських королів. Міцкевич став першим поетом, який удостоївся честі лежати поруч із монархами, що символічно визнало його владу над умами та душами нації. Згодом, у 1927 році, поруч із ним перепоховали ще одного видатного поета-романтика та його літературного суперника – Юліуша Словацького.

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Адам Міцкевич похований у Крипті національних пророків / Фото Narodowe Archiwum Cyfrowe

Для сучасних мандрівників, які планують відвідати це місце, варто врахувати кілька практичних деталей. Крипта національних пророків відкрита для туристів цілий рік. Вхід до Вавельського собору для екскурсійного огляду платний: у касі на території замку можна придбати єдиний квиток, який одразу включає огляд собору, спуск у Королівські гробниці та Крипту національних пророків, підйом до дзвона Сигізмунда й відвідування Кафедрального музею (безкоштовно до храму пускають лише на богослужіння для молитви).

А якщо доля занесе вас до Стамбула, у районі Бейоглу на вулиці Татлі Бадем досі працює Музей Адама Міцкевича – у відбудованому після пожежі будинку, де поет провів останні тижні життя. У підвалі музею збереглася символічна крипта, де його тіло перебувало до відправки у Францію.

Український слід: від "Кримських сонетів" до серця Львова

І хоча посмертний шлях Міцкевича проліг між Стамбулом, Парижем і Краковом, його доля тісно пов'язана й з Україною. У 1825 році, перебуваючи у засланні, він жив в Одесі, звідки вирушив у знамениту подорож Кримом. Краса кримських гір, татарські легенди та степи вразили його настільки глибоко, що вилилися в "Кримські сонети" – шедевр світової лірики. А сьогодні один із наймонументальніших пам'ятників поету – висока колона, біля підніжжя якої крилатий ангел простягає йому ліру, – стоїть у самому серці Львова, на площі його імені. Цей бронзовий Міцкевич щодня нагадує, що справжня поезія і свобода не знають кордонів, не бояться імперій і завжди знаходять шлях додому – навіть якщо на це потрібні десятиліття.