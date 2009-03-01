Вони контролюють Ваші гроші, Ваш уряд і Ваші життя.

Проте знаходяться інші, які намагаються протистояти системи, в тисячі разів потужнішій за них самих. Пригодницький екшен "Інтернаціональ" - історія агента Інтерполу та помічниці прокурора Манхеттена. Саме вони прагнуть притягнути до відповідальності керівництво одного з найпотужніших банків.Головні герої йдуть слідом за грошима, які горе-фінансисти "відмивають" у банках по всьому світу шляхом незаконних операцій. Через спробу зруйнувати багаторівневу фінансову піраміду життя агентів опиняється під загрозою. І їхніх переслідувачів ніщо не зупинить - вони готові йти по трупах.Зйомки фільму відбувалися в Стамбулі, Берліні, Ліоні, Мілані та Нью-Йорку. Режисер стрічки "Інтернаціональ" - Том Тиквер, він же створив і музичне оформлення екшену. Сценарист картини - Эрік Уоррен Сінгер. В ролях - Клайв Оуен, Наомі Уоттс, Армін Мюллер-Шталл, Брайан Ф. О’Брайан. В українському прокаті фільм з 26 лютого.