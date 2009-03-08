Вони контролюють Ваші гроші, Ваш уряд і Ваші життя.

Проте знаходяться інші, які намагаються протистояти системі, в тисячі разів потужнішій за них самих. Пригодницький екшн "Інтернаціональ" - історія агенту Інтерполу та помічниці прокурора Мангеттена. Саме вони прагнуть притягнути до відповідальності керівництво одного з найпотужніших банків і викрити їх злочинну схему.Головні герої йдуть слідом за грошима, які фінансисти "відмивають" у банках по всьому світу шляхом незаконних операцій. Через спробу зруйнувати багаторівневу фінансову піраміду життя агентів опиняється під загрозою. І їхніх переслідувачів ніщо не зупинить - вони готові нищити все і всіх на своєму шляху. Зйомки фільму відбувалися в Стамбулі, Берліні, Ліоні, Мілані та Нью-Йорку. Режисер стрічки "Інтернаціональ" - Том Тиквер, він же створив і музичне оформлення екшену. Сценарист картини Эрік Уоррен Сінгер. В ролях Клайв Оуен, Наомі Уоттс, Армін Мюллер-Шталл, Брайан Ф. О’Брайан. Фільм вже в українському прокаті.