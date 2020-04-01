15:05
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Інтернет-агітатори за гроші Росії поширювали фейки про COVID-19: відео викриття

      -
      У Києві інтернет-агітатори за гроші Росії поширювали фейки про коронавірус / Пресслужюа СБУ

      СБУ викрила у Києві діяльність групи інтернет-агітаторів. Вони за гроші з країни-агресора поширювали в українському сегменті фейсбука фейки про коронавірус.

      Про викриття та припинення діяльності зловмисників повідомляє пресслужба СБУ.

      Зверніть увагу Чому важливо блокувати російські соцмережі: факти, які пояснюють заборону

      Оперативники спецслужби встановили, що двоє людей публікували у фейсбуці неправдиву інформацію про поширення коронавірусу.

      Їхньою метою було поширення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні. Все це зловмисники робили на замовлення на за гроші Росії.

      Як діяла схема

      • Для популяризації фейків про COVID-19 інтернет-агітатори активно використовували мережу бот-акаунтів. Фейки цілеспрямовано брали із заборонених російських соцмереж.
      • Завдання їм ставили у закритій групі "Вконтакте", там вони також звітувала про виконану роботу.
      • Оплата махінаторам надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ.

      Що кажуть зловмисники

      Наразі жителі Києва визнали свою провину. Вони надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів". Тривають слідчі дії.

      Зверніть увагу! За період дії карантину СБУ загалом виявила 81 людину, яка поширювала фейки про коронавірус. Зокрема, шістьох інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони.

      Покарання за порушення умов карантину в Україні

      • Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.
      • Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.
      • Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
      • Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      карантин покарання
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Інтернет Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Росії Україна – Росія СБУ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:52 Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовними
      Здорове життя 26750
      сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
      Новини України 31707
      сьогодні , 12:52 Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він
      Новини України 6814
      сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
      Лікування 157960
      сьогодні , 10:11 Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці
      Новини України 14432
      сьогодні , 13:50 У травні проведуть індексацію пенсій: як збільшаться виплати
      Новини України 22442
      сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
      Лікування 22315
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у ціні
      Новини України 8432
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Україна на зламі поколінь: до чого тут земельна реформа
      Дмитро Литвин
      сьогодні , 14:30 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
      Юлія Михайлова
      сьогодні , 07:01 Антикризовий закон: суд по відео, перевірки бізнесу і соцдопомога
      Ірина Поліщук
      Залиште відгук