Інтернет-агітатори за гроші Росії поширювали фейки про COVID-19: відео викриття
СБУ викрила у Києві діяльність групи інтернет-агітаторів. Вони за гроші з країни-агресора поширювали в українському сегменті фейсбука фейки про коронавірус.
Про викриття та припинення діяльності зловмисників повідомляє пресслужба СБУ.
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Оперативники спецслужби встановили, що двоє людей публікували у фейсбуці неправдиву інформацію про поширення коронавірусу.
Їхньою метою було поширення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні. Все це зловмисники робили на замовлення на за гроші Росії.
Як діяла схема
- Для популяризації фейків про COVID-19 інтернет-агітатори активно використовували мережу бот-акаунтів. Фейки цілеспрямовано брали із заборонених російських соцмереж.
- Завдання їм ставили у закритій групі "Вконтакте", там вони також звітувала про виконану роботу.
- Оплата махінаторам надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ.
Що кажуть зловмисники
Наразі жителі Києва визнали свою провину. Вони надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів". Тривають слідчі дії.
Зверніть увагу! За період дії карантину СБУ загалом виявила 81 людину, яка поширювала фейки про коронавірус. Зокрема, шістьох інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони.
Покарання за порушення умов карантину в Україні
- Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.
- Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.
- Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
- Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.
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