The New York Times Magazine удостоївся премії за матеріал про корумпований підрозділ поліції з боротьби з наркоторгівлею. Переможцем у найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству" стала газета Bristol Herald Courier. Видання тираж якого не перевищує 40 тисяч примірників, отримало премію за публікацію про зловживання при виплатах власникам ділянок відрахувань за розробку газових родовищ.

Матеріал змусив владу вжити законодавчих заходів, аби уникнути зловживань. Найбільше нагород у галузі журналістики дісталося газеті The Washington Post. Столичне видання перемогло в номінаціях "Міжнародний репортаж", "Нарис", "Коментар" і "Художня критика". Пулітцерівську премію вручають з 1917 року, її розмір - 10 тисяч доларів.

