Інтерпол затримав в Уругваї двох росіян яких підозрюють у допомозі "кокаїновому королю"

Росіян підозрюють у допомозі італійському мафіозі Рокоо Морабіто, який у кінці червня втік із в'язниці в Уругваї. Його повинні були екстрадувати в Італію. Там "кокаїнового короля" звинувачують у контрабанді наркотиків.

Операція пройшла в одній із піцерій в столиці Уругваю Монтевідео, повідомляє Ecos. Інтерпол та місцева поліція затримали чоловіка з Росії, італійця, а також росіянку, яка працювала в кафе кухаркою. Їх підозрюють в організації втечі Рокко Морабіто з в'язниці.

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Наразі затриманих допитують оперативники Інтерполу. Поліція також проводила оперативні дії і в інших частинах країни.

Рокко Морабіто і ще троє злочинців втекли з в'язниці Уругваю в кінці червня. За даними правоохоронних органів, їм вдалося втекти через дах. Злочинці пробралися в одну з квартир в сусідній будівлі, де вкрали у господині гроші і зникли в невідомому напрямку.



Рокко Морабіто

Хто такий Рокко "кокаїновий король" Морабіто?Один з найбільш розшукуваних італійських мафіозних босів, що входять до калабрійського клану 'Ndrangheta (доблесть). У період з 1988 по 1994 роки "кокаїновий король" організував поставки декількох тонн наркотиків в Мілан, а також створив у місті мережу з їх поширення. Його арештували в 2017 році в столиці Уругваю Монтевідео.