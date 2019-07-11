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      Інтерпол затримав в Уругваї двох росіян яких підозрюють у допомозі "кокаїновому королю"

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      Двох Росіян затримали в Уругваї
      Двох Росіян затримали в Уругваї / Фото з відкритих джерел

      Росіян підозрюють у допомозі італійському мафіозі Рокоо Морабіто, який у кінці червня втік із в'язниці в Уругваї. Його повинні були екстрадувати в Італію. Там "кокаїнового короля" звинувачують у контрабанді наркотиків.

      Операція пройшла в одній із піцерій в столиці Уругваю Монтевідео, повідомляє Ecos. Інтерпол та місцева поліція затримали чоловіка з Росії, італійця, а також росіянку, яка працювала в кафе кухаркою. Їх підозрюють в організації втечі Рокко Морабіто з в'язниці.

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      Наразі затриманих допитують оперативники Інтерполу. Поліція також проводила оперативні дії і в інших частинах країни.

      Рокко Морабіто і ще троє злочинців втекли з в'язниці Уругваю в кінці червня. За даними правоохоронних органів, їм вдалося втекти через дах. Злочинці пробралися в одну з квартир в сусідній будівлі, де вкрали у господині гроші і зникли в невідомому напрямку.

      Рокко Морабіто
      Рокко Морабіто

      Хто такий Рокко "кокаїновий король" Морабіто?Один з найбільш розшукуваних італійських мафіозних босів, що входять до калабрійського клану 'Ndrangheta (доблесть). У період з 1988 по 1994 роки "кокаїновий король" організував поставки декількох тонн наркотиків в Мілан, а також створив у місті мережу з їх поширення. Його арештували в 2017 році в столиці Уругваю Монтевідео.

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      Теги: Новини Росії Латинська Америка
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