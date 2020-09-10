У свіжому випуску "Є питання" за 10 вересня – останні події в Україні усіх українців насторожують. Спочатку коаліція людей Медведчука і Коломойського витіснула з влади усіх реформаторів, пізніше почала подавати позови, щоб знищити антикорупційну структуру – європейці занепокоїлись. Водночас ексочільник ОП погодився, що Україна може лише мріяти про повернення окупованих Росією територій.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Під час інтерв'ю Дмитро Гордон запитав в Андрія Богдана про так звані 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній голова ОП Андрій Єрмак росіянам. Ексочільник ОП пояснив, що не бачив цього документа. Однак наголосив, що серед дипломатів і співробітників спецслужб він начебто часто зустрічав згадку про нього.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин зазначив, що в Україні олігархи намагаються знищити антикорупційні органи. Водночас європейські партнери яскраво це бачать.

Дивіться повний випуск "Є питання" за 10 вересня 2020: