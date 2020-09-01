Компанія Rivian затримує офіційний дебют своїх електричних моделей R1T та R1S приблизно на 6 місяців. Натомість керівництво компанії пообіцяло, що майбутніх власників цих машин потішить високий рівень якості салону.

Мовляв, за якістю оздоблення він не поступатиметься не тільки Audi та Lincoln, але навіть Bentley та Lamborghini. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

Цікаво Tesla за 100 доларів: створили дитячу версію електрокара – фото, відео

Rivian також наголошує, що висока якість інтер'єру буде підкреслено різноманітними сортами деревини та природних матеріалів. При цьому, преміальність деталювання салону не йтиме всупереч практичності.



Компанія затримує офіційний дебют своїх електричних моделей R1T та R1S / Фото Rivian

Крім цього пікап і позашляховик Rivian будуть високотехнологічними, адже матимуть в салоні 12.3-дюймову панель приладів і 15.6-дюймовий центральний екран. Навіть на задньому ряду пасажири матимуть 6.8-дюймовий екран.

Щоправда, такий рівень оснащення і матеріалів відповідає преміальному рівню цін. Адже прайс-лист стартуватиме майже з 69 тисяч доларів за базову версію з 4 електромоторами і батареєю на 105 кіловат-годин.



Ціна базової версії автомобіля – близько 69 тисяч доларів / Фото Rivian

А будуть і дорожчі виконання – з акумуляторами на 135 та 180 кіловат-годин. Нагадаємо, що пікап та SUV матимуть кілька різних модифікацій потужності від 402 до 754 кінських сил.

Також у випуску:

Майстри автоательє AC Schnitzer "прокачали" BMW M8 Gran Coupe до 720 "коней".

Дивіться відео програми "Авто 24":