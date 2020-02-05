Інвентаризація лісів України: Рада прийняла законопроєкт у першому читанні

Україна стала на крок ближчою до проведення національної інвентаризації лісів. Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про створення законодавчих умов для обліку лісів.

За відповідний проєкт закону у першому читанні проголосували 374 народних депутати.

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У пояснювальній записці до документа зазначається, що для проведення національної інвентаризації лісів необхідно у середньому 9 мільйонів гривень щорічно. Серед них – 2 мільйони на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації, 3 мільйони – на оплату праці тимчасових працівників, які обстежуватимуть ліси.

Також зазначено, що розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 до 12,6 мільйона гривень. Усе залежить від потреби придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки.

Раніше комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування розглянув законопроєкт та рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу в першому читанні.

Що відомо про інвентаризацію лісів в Україні? Державний облік лісів проводили в 1996 і 2011 роках. Наразі актуальної інформації про ліси України немає. Водночас наявна процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів не дозволяє отримати адекватну статистику.