Близькосхідний інвестиційний фонд стане одним з найбільших акціонерів автоконцерну Daimler.

Aabar Investments готовий викупити понад 9 з 10% акцій, які німці розмістять під час додаткової емісії. Вартість угоди оцінюють майже у 2 млрд. євро, при цьому за кожну акцію Daimler з урахуванням дисконту Aabar Investments заплатить трохи більше 20 дол. Додаткове розміщення цінних паперів вже ухвалила наглядова рада Daimler.Зазначимо, залучення коштів - одне з першочергових питань для німецького автовиробника. Компанія відзвітувала про значні збитки за IV квартал минулого року і не прогнозує значного покращення ситуації в першому кварталі цього року. Водночас інвестиції у Daimler є стратегічними для Aabar Investments. В фонді повідомили, що не хочуть зупинятись на досягнутому і планують збільшити свою частку в акціонерному капіталі авто концерну до 15-20%.