Інвестиції у початківців

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Засновники однієї з найбільших Інтернет корпорацій світу Google Сєргєй Брін та Ларі Пейдж згадали молодість і вирішили інвестувати у початківців, як колись відомі американські бізнесмени інвестували у перспективний проект з дивною назвою Google. За повідомленням АР, з даною метою каліфорнійська компанія створила окремий інвестиційний фонд Google Ventures, протягом року його капіталізацію доведуть до 100 млн. дол.Кошти з венчурного фонду вкладатимуть у амбітні, молоді та перспективні компанії, які займаються розробкою програмного забезпечення для біотехнологій, альтернативної енергетики, а також Інтернет торгівлі. Не останнім критерієм для інвестування у такі компанії буде інноваційність їхніх проектів. За даними видання The New York Times, декілька ІТ-компаній вже заручились підтримкою акули інтернет-бізнесу. Експерти наголошують, що початок програми від Google позитивно позначиться на розвитку новітніх технологій, адже багатьом молодим компаніям з низкою ідей та можливостей достатньо важко залучати кошти для реалізації своїх проектів. Особливо гостро це відчувається в умовах фінансової кризи.