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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інвестиції в США

20:59, 23 березня 2009 211

Китай пообіцяв і надалі вкладати кошти в американську економіку.

А пріоритетом інвестиційної стратегії Піднебесної залишаються казначейські облігації США. Про це заявила заступник голови Центробанку країни Ху Сяолянь. Це була своєрідна відповідь на попередні заяви прем'єр-міністра КНР Вен Цзябао, який зазначив, що він занепокоєний інвестиціями країни у боргові папери США.Ху Сяолянь (заступник голови Центрального банку Китаю): "Щодо наших інвестицій в американські облігації, ми вважаємо, що це важлива частина стратегії Китаю на міжнародному ринку, і ми будемо її продовжувати".Станом на кінець січня на рахунку Китаю було 739 млрд. доларів американських державних облігацій. За цим показником Піднебесна є найбільшим кредитором Сполучених Штатів. Занепокоєння китайського прем'єра викликали величезні витрати, які планує здійснити адміністрація Барака Обами в рамках антикризової програми. Як наслідок цього, у 2009 році експерти очікують стрімке збільшення дефіциту бюджету США. Його будуть покривати якраз шляхом випуску нових облігацій. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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