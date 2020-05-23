Економічна криза в Європі: дані аналітиків свідчать про "ймовірне відновлення"

У травні економічна активність у Європі значно покращилась. Адже карантинні обмеження поступово пом’якушуються в усьому регіоні. Аналітики заявляють, що економічний спад "ймовірно, знижується".

Індекс ділової активності IHS Markit PMI єврозони зріс утричі в травні – до 30,5, пише Markets Insider. У квітні цей показник становив 13,6 пункту.

Індекс PMI – що це? Показник PMI – це індекс, що використовується для відстеження економічних напрямків тенденцій бізнесу. Значення індексу на рівні 50 означає нейтральний або стабільний рівень зростання, вище 50 - ріст, а нижче 50 вказує на застій. Під час економічного спаду зазвичай цей показник опускається до 45, а вже під час росту він затримується на рівні 50.

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Ріст індексу PMI для єврозони відбувся, попри те, що економіка регіону перебуває в умовах найглибшого падіння, що виник внаслідок введення жорстких заходів для стримування поширення коронавірусу.

Індекс PMI для єврозони / Дані IHS Markit

У травні в єврозоні продовжився занепад ділової активності. Однак дані дослідження принаймні заспокоюють і свідчать, що спад скоротився у порівнянні з квітнем,

– заявив Кріс Вільямсон, головний економіст IHS Markit.

За даними IHS Markit, індекс ділової активності Великої Британії піднявся до 2-місячного максимуму – до 28,9, порівняно з 18,8 у квітні, коли економіка зазнала різкого спаду, що перевершив рівень, зафіксований під час світової фінансової кризи.

Попри те, що темпи економічного падіння зменшилися з моменту їхнього рекордного зростання у квітні, у травні зафіксовано друге найбільше щомісячне зниження виробництва та підвищенні рівня безробіття. Темпи економічного спаду продовжують значно перевищувати все, що було раніше,

– говорить Вільямсон.

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Дункан Брок, директор британського інститут Chartered Institute of Procurement & Supply, який здійснює підготовку спеціалістів у сфері закупівель і постачання, вказав на нульовий рівень росту нових замовлень та збільшення кількості безробітних.

Якщо така інтенсивність скорочення робочих місць продовжиться, люди зменшать свої витрати. У результаті тиск на економіку Великої Британії посилиться, а на відновлення доведеться витратити кілька років,

– заявив Брок.