Коли краще інвестувати в акції: у BlackRock закликають робити це саме зараз

BlackRock, міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, заявила, що зараз найкращий час для довгострокових інвестицій в акції та купівлі боргових цінних паперів на ринках, що розвиваються.

Найбільший у світі компанія з управління активами, обсяг капіталу якої станом на 31 березня цього року становив 6,5 трильйона доларів, вважає правильним рішення політиків запустити економіку, пише Markets Insider. Адже це допоможе "придушити" негативний вплив пандемії на фондові ринки.

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З урахуванням успішних дій політиків упродовж усього періоду поширення коронавірусу, сукупний вплив пандемії на економіку буде не таким серйозним, як, наприклад, ситуація після фінансової кризи 2008 року,

– зазначають експерти BlackRock.

Ралі на ринку держоблігацій та період sell-off, що передбачав швидкий продаж акцій та облігацій, створили на ринку сприятливий час для стратегічного відновлення портфелів шляхом продажу облігацій та купівлі акцій, повідомляють у BlackRock.

Інвестиційна компанія оновила свій рейтинг активів, які будуть дохідними у найближчі п’ять років, після періоду стрімкого обвалу на фондових ринках.

У верхній частині списку знаходяться боргові зобов’язання та акції, за ними – цінні папери ринків, що розвиваються.

Казначейські облігації США так так звані US TIPS (Treasury Inflation-Protected Security – один із видів держоблігацій Казначейства США) розміщені у самому низу рейтингу.



Рейтинг BlackRock дохідності різних видів активів / Фото Markets Insider

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Попри "бичачі" настрої BlackRock, які очікують відновлення зростання фондових ринків, компанія все ж попереджає інвесторів бути обережними в своїх рішеннях на найближчу перспективу.

Не можна ігнорувати такі ризики, як, наприклад, високі показники за замовчуванням, особливо на ринку з високою дохідністю держоблігацій,

– заявили експерти BlackRock.