Нафта дорожчає: як зросли ціни на сировину після великого обвалу
Станом на середу, 11 березня, ціни на нафту продовжують рости на тлі очікувань щодо введення владою США додаткових заходів, спрямованих на підтримку економіки країни.
Коли ці заходи буде введено – поки невідомо. Тому така невизначеність негативно впливає на настрій учасників ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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У вівторок, 10 березня, у Білому домі й Конгресі США активно обговорювали подальші дії влади, спрямовані на підтримку темпів розвитку економіки та пом’якшення податкового навантаження на громадян. Деталі й конкретні строки реалізації цих рішень невідомі.
Однак експерти вважають, що навіть ці дії влади США не зможуть покращити ситуацію на ринках.
У результаті ціни на золото почали збільшуватися, а дохідність 10-річних казначейських облігації, навпаки, – знижається. Також опустилися на 2,2% ф’ючерси на індекс S&P 500.
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Вартість травневих ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на сьогодні, 11 березня, становила 38,5 долара за барель. Цей показник зріс на 3,5% у порівнянні з попередньою сесією торгів.
Ціна квітневих ф’ючерсів на нафту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі зросла на 2,8%, досягнувши 35,3 долара за барель.
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Отже, ціни на нафту трохи відновилися після рекордного падіння в понеділок, 9 березня, коли Саудівська Аравія вирішила збільшити обсяги видобутку нафти і, відповідно, знизити вартість сировини для покупців.