Рецесія у 2020 році буде короткостроковою: ексголова ФРС дав оптимістичний прогноз

Колишній голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що рецесія, спричинена пандемією коронавірусу, буде короткостроковою.

Таким чином, відновлення світової економіки після кризи буде доволі швидким, пише PYMNTS.com із покликанням на словам Бернанке.

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Можливо, у другому кварталі цього року буде дуже різка, проте коротка рецесія, тому що низка компанії тимчасово припиняють роботу. У результаті бізнес зазнає великих збитків, люди залишаться без роботи. Однак усе це дуже швидко закінчиться,

– зазначив колишній голова Федрезерву.

Бернанке всіляко допомагав ФРС під час світової кризи 2008 року та під час рецесії, що тривала в наступному році. Він був першим головою Федрезерву, який знизив базову облікову ставку майже до нуля відсотків. Згодом його дії, спрямовані на розвиток економіки, повторювали наступники.

Теперішня ситуація не схожа на ту, яка була під час Великої депресії. Вона спричинена саме соціальними проблемами та фінансовими потрясіннями, внаслідок цих труднощів. Зараз присутня паніка і якась невизначеність. Це більше нагадує передчуття великої заметілі чи стихійного лиха, ніж класичної депресії в стилі 1930-х років,

– пояснює Бернанке.

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Економіст наголосив, що зараз суспільству важливо взяти контроль на вірусом. Лише після цього політика зможе запрацювати належним чином.

Ніщо не спрацює, ФРС не допоможе, фіскальна політика теж буде безсилою, якщо ми самі не вирішимо проблему поширення коронавірусу. Спочатку потрібно переконатися, що загроза позаду, перш ніж дозволити людям виходити на роботу, – говорить Бернанке.

Нагадаємо, Федрезерв уже двічі в березні знизив базову облікову ставку. Також регулятор ініціював ряд програм для населення і бізнесу, щоб зберегти ліквідність у всій фінансовій системі.

На мою думку, ФРС зараз надзвичайно ініціативна. Її нинішній голова Джей Павелл та його команда дуже наполегливо працюють і продемонстрували, що можуть створити низку заходів, спрямованих на утримання темпів росту економіки,

– додав Бернанке.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 26 березня 2020 року у світі зареєстровано 474 204 підтверджених випадків зараження, із них 21 353 – закінчилися смертю. Одужало вже 115 003 осіб.



В Україні підтверджено 156 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 5 – летальні, а один пацієнт уже одужав.