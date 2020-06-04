У четвер, 4 червня 2020 року, ціни на еталонні марки нафти різко впали після кількаденного зростання впродовж кількох попередніх днів. Інвестори занепокоєні тим, що кранам ОПЕК+ не вдасться домовитися про продовження й далі скоротити видобуток на 9,7 мільйона барелів на добу.

Якщо члени організації та її союзники, з-поміж яких Росія, справді не зможуть досягти згоди в питанні нафтовидобутку, то, відповідно, обсяги постачання сировини зростуть, повідомляє Investing.com. У результаті не вдасться відновити ріст попиту на сировину.

Як змінилися ціни на нафту 4 червня

Серпневі ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1% (0,41 долара) і становлять 39,38 долара за барель.

(0,41 долара) і становлять 39,38 долара за барель. Липневі ф’ючерси на нафту WTI опустилися на 1,6% (0,61 долара) і коштують 36,68 долара за барель.

Учора ціни на нафту досягли рекордного значення за останні три місяці. Зокрема, Brent перевищувала 40 доларів за барель.

Учасники ОПЕК+ не можуть дійти спільного рішення

Саудівська Аравія та Росія, два найбільші світові виробники нафти, домовилися підтримати зниження обсягів видобутку на 9,7 мільйона барелів на день, що було погоджено ще у квітні під час зустрічі ОПЕК+. Однак вони не змогли досягти згоди про проведення зустрічі членів організації саме в четвер, 4 червня, для обговорення подальшого скорочення нафтовидобутку. Тому засідання може відбутися 9-10 червня, як раніше планувалося. За даними джерел, ознайомлених з цим питанням, це стане умовою для країн, які не виконали завдання знизити видобуток.

Ринок подивився на все це й зробив висновок, що стає все складніше досягти згоди в питанні видобутку нафти. Якщо вони не домовляться, це говорить про те, що зниження обсягів видобутку в липні буде припинено,

– заявив Лаклан Шоу, керівник дослідницького підрозділу в National Australia Bank.

У результатів ОПЕК+ може повергутися до квітневої домовленості, в рамках якої передбачено знизити обсяги видобутку нафти на 7,7 мільйона барелів на добу з липня і до кінця 2020 року.

Окрім того, стало відомо, що Саудівська Аравія та інші великі виробники Перської затоки, Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати, не планують розширювати скорочення обсягів видобутку ще на 1,8 мільйона барелів на добу після червня. Це, своєю чергою, свідчить про те, що постачання сирої нафти в наступному місяці зросте незалежно від того, що вирішать країни ОПЕК+.

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Останні дані про запаси нафти у США

Дані про зростання запасів нафти та нестабільне зростання попиту в Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачеві нафти, також вплинули на ціни. Інвестори насторожені, що попит на сировину у США відновлюватиметься дуже повільно.

Згідно з даними Міністерства енергетики США:

запаси бензину зросли на 2,8 мільйона барелів – майже втричі, ніж очікували аналітики;

зросли на 2,8 мільйона барелів – майже втричі, ніж очікували аналітики; запаси дистилятів збільшилися на 9,9 мільйона барелів, або майже в чотири раза більше, ніж очікувалося раніше.

Отож, попит на бензин, з погляду продукту, що постачається роздрібними торговцями, за третій тиждень зріс на 296 тисяч барелів – до 7,55 мільйона барелів, за даними Міненерго. Однак обсяги дистилятів, з-поміж яких дизильне пальне, зменшилося на 548 тисяч барелів.

Ці дані говорять про те, що відновлення попиту на бензин та дистиляти не має V-подібної форми. Це просто свідчить, що в нас відбулося первинне цінове відновлення, обумовлене встановленням певної дисципліни, якщо говорити про пропозицію,

– прокоментував Лаклан Шоу.